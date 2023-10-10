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Главный тренер «Панатинаикоса» пригрозил убрать некоторых игроков из команды

Главный тренер «Панатинаикоса» пригрозил убрать некоторых игроков из команды
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Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман выразил своё недовольство тем, как «Панатинаикос» подошёл к матчу чемпионата Греции с «Марусси», и отметил, что при необходимости не колеблясь поменяет одного или нескольких игроков.

Атаман был раздосадован тем, как афинский «Панатинаикос» провёл последние пять минут стартового матча чемпионата Греции с «Марусси» в понедельник вечером. Команда Атамана выиграла со счётом 82:71, но в четвёртой четверти гости сделали рывок 26:13.

«Меня не волнует разница, которую мы получили в первых трёх четвертях. Мы играли ужасно. Некоторые наши игроки были просто отвратительны.

Я недоволен нашим уровнем концентрации. Такой менталитет опасен, и решения будут приниматься начиная с завтрашнего дня. Мы поговорили в раздевалке, и на следующий день начнётся напряжённая работа перед матчем с «Баварией», — приводит слова Атамана Basket News.

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