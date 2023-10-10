Леброн и Дэвис устроили забавный диалог на пресс-конференции
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Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис устроили забавный диалог во время общения с прессой после предсезонного матча с «Бруклин Нетс» (129:126).
Леброн Джеймс: «Я довольно долгое время играю в баскетбол в Лас-Вегасе. Наверное, с 2005 года».
Энтони Дэвис: «Чёрт».
Леброн Джеймс: «Где ты был в 2005 году?»
Энтони Дэвис: «В пятом классе».
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вышли в стартовом составе. За 16 минут на площадке Леброн смог отметиться 10 очками, тремя подборами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Дэвис за 13 минут смог набрать 13 очков и семь подборов.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас: он сумел записать в свой актив 26 очков.
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