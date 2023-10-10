Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться
Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун во время одной из тренировок показал лидеру команды Николе Йокичу, как тот должен действовать при игре в обороне.
Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться:
Напомним, «Денвер» стал чемпионом НБА в предыдущем сезоне. В финальной серии игроки «Наггетс» одолели «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.
Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.
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