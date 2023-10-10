Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун во время одной из тренировок показал лидеру команды Николе Йокичу, как тот должен действовать при игре в обороне.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться:

Напомним, «Денвер» стал чемпионом НБА в предыдущем сезоне. В финальной серии игроки «Наггетс» одолели «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android