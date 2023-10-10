Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун во время одной из тренировок показал лидеру команды Николе Йокичу, как тот должен действовать при игре в обороне.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться:

Напомним, «Денвер» стал чемпионом НБА в предыдущем сезоне. В финальной серии игроки «Наггетс» одолели «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.