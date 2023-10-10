Щербенёв: после победы в матче с МБА команда сбросила с себя эмоциональный груз

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с МБА (79:71).

«Была далеко не лёгкая игра. МБА в принципе тяжёлый соперник. У них хороший подбор баскетболистов и тренерский штаб, поэтому с ними всегда приходится довольно трудно. Помню, в прошлом сезоне у нас не получалось найти ключи к игре москвичей и мы проигрывали. В общем, настраивались на этот матч очень серьёзно, особенно после такого неуверенного старта. После двух поражений в начале сезона должны были реабилитироваться.

Можно сказать, что после этой победы эмоциональный груз сброшен? Есть такое. Это ничего не значит, но мы выиграли и будем надеяться, что дальше пойдём нужным курсом и темпом. Было, конечно, неприятно после двух поражений. Это так. Так что надо было нам чуть перестроиться и встать на победный путь. Хорошо, что у нас это получилось. Дальше у нас встреча с «Уралмашем» – тоже непростой соперник. Так что будем готовиться и делать всё, чтобы продолжать побеждать. Потому что всё‑таки должны мы выигрывать практически все матчи», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».