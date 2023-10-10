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Форвард «Вашингтона» Авдия: пока я здесь играю в баскетбол, мысли возвращаются в Израиль

Форвард «Вашингтона» Авдия: пока я здесь играю в баскетбол, мысли возвращаются в Израиль
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Израильский лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия осудил события, происходящие в Израиле, отметив, что знал лично нескольких погибших.

«Пока я здесь играю в баскетбол, мои мысли постоянно возвращаются в Израиль. В прошлую субботу террористы устроили разрушения в секторе Газа. Они безжалостно убивали и резали невинных детей, женщин и стариков – одних дома, других прямо на вечеринке во время праздника.

Образы женщин, детей и стариков, которых увозят в Газу, многих из которых, возможно, ждёт трагический конец, останутся в моей памяти. То, что я лично знаю некоторых жертв, добавляет мне душевной боли. Трудно стереть из памяти эти кадры», – приводит слова Авдии TMZ.

Напомним, ранее матчи европейских турниров с участием израильских команд были перенесены.

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