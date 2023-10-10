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Венсан Колле продолжит руководить сборной Франции на домашней Олимпиаде в Париже

Венсан Колле продолжит руководить сборной Франции на домашней Олимпиаде в Париже
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Главный тренер сборной Франции Венсан Колле сохранит свой пост минимум до лета 2024 года, когда пройдут Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Франции.

Как сообщается, руководство федерации готово закрыть на глаза на провал национальной команды на минувшем чемпионате мира — 2023, так как считает, что тренер обладает замечательным качеством «быстро приходить в норму» после потрясений.

Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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