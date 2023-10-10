Стивен Эй Смит назвал игрока, который получит награду лучшему новичку по итогам сезона НБА

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что защитник Скут Хендерсон, выбранный «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года, выиграет награду лучшему новичку года.

«У Скута есть сёстры, и они тоже умеют играть… Родственники влияют на то, как работает ваш мотор… Я надеюсь, что Скут Хендерсон выиграет награду новичку года», — сказал Смит в эфире ESPN.

Хендерсон будет выступать в команде под номером 00. Лишь 54 баскетболиста в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00.

Напомним, «Портленд» в прошлом сезоне НБА занял 13-е место в Западной конференции. Команда завершила сезон с результатом в 33 победы и 49 поражений.