В сборной Франции отреагировали на решение Джоэла Эмбиида представлять команду США

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал решение звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида выступать за национальную команду США. Напомним, у Эмбиида есть камерунский, американский и французский паспорта. Он до сих пор не заигран ни за одну сборную.

«Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла в сборную Франции. Именно он выступил с этим несколько лет назад и с тех пор говорил, что хочет играть за нас. Мы попросили его дать нам ответ до 10 октября. Джоэл сообщил нам, что передумал и не желает играть за нашу сборную. Конечно, мы были готовы приветствовать его в команде, но мы просто признаём, что он изменил своё мнение о нас», — приводит слова Диао сайт Федерации баскетбола Франции.