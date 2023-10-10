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Леброн Джеймс объяснил, почему хочет стать владельцем новой франшизы НБА в Лас-Вегасе

Леброн Джеймс объяснил, почему хочет стать владельцем новой франшизы НБА в Лас-Вегасе
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему хотел бы стать владельцем новой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) именно в Лас-Вегасе, а не в другом городе.

«Это имеет смысл. Здесь есть команды НФЛ, НХЛ и женской НБА, очень скоро здесь появится Формула-1, несколько раз здесь проходили Матчи всех звёзд. Также тут проходит Летняя лига НБА, которая очень популярна.

Я думаю, что добавление сюда новой франшизы НБА просто придаст импульс тому, что происходит в этом городе. Вам не придётся беспокоиться о поддержке фанатов и подобном. Я думаю, что это только вопрос времени. И я надеюсь, что смогу стать частью этого», — сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции.

Предстоящий сезон НБА станет уже 21-м для Джеймса.

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