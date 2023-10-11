Бывшая звезда «Финикса» рассказал, как Коби Брайант пытался переманить его в «Лейкерс»

Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Шон Мэрион поделился историей о том, как Коби Брайант однажды пытался убедить его присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мог произойти обмен. Коби позвонил мне и спросил: «Ты действительно собираешься выйти на этот рынок? Если есть возможность, я хочу, чтобы ты приехал в Лос-Анджелес». Потом мы с ним переписывались, но сделка не произошла, потому что у них не было денег, чтобы платить мне зарплату. Это та история, о которой люди мало что знают», — приводит слова Мэриона Lakers Daily.

На протяжении своей карьеры Мэрион выступал за пять разных команд, большую её часть проведя в «Финикс Санз», и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Даллас Маверикс» в 2011 году.