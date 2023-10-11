Кевин Гарнетт рассказал о своей реакции в случае, если «Милуоки» не станет чемпионом НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт признался, что будет шокирован, если «Милуоки Бакс» станет чемпионом лиги в сезоне-2023/2024.

«Если «Бакс» не станут чемпионами в этом сезоне, я буду очень шокирован. Яннис и Дэмьен наверняка будут ценить друг друга. Я бы предпочёл атаку Лилларда, а не защиту Джру Холидэя», — заявил Гарнетт во время подкаста SHOWTIME Basketball.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Отметим, что в межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Тогда говорилось, что игрок хочет продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда: