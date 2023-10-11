Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Диллон Брукс был удалён с предсезонного матча спустя проведённых пяти минут на площадке

Диллон Брукс был удалён с предсезонного матча спустя проведённых пяти минут на площадке
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 37:33 в пользу хозяев.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
2-я четверть
47 : 40
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Samuels, Thompson, Ландейл, Холидей, Грин, Ванвлит, Whitmore, Тэйт, Брукс, Smith, Хаджинс, Хинтон, Дэйс, Исон, Williams, Шенгюн, Марьянович, Mayer
Индиана Пэйсерс: Матурин, Toppin, Walker, Hield, Макконнелл, Браун, Браун, Нвора, Wong, Джексон, Несмит, Смит, Sheppard, Тайс, Tshiebwe

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс стал участником неприятного эпизода, в результате которого баскетболист был удалён спустя пяти проведённых минут на площадке. Брукс ударил в паховую область центрового «Индианы» Даниэля Тайса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» он принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

Момент с Бруксом:
Видео
Диллон Брукс провёл очередную индивидуальную тренировку в преддверии сезона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android