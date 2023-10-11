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Диллон Брукс был удалён с предсезонного матча спустя проведённых пяти минут на площадке

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 37:33 в пользу хозяев.

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс стал участником неприятного эпизода, в результате которого баскетболист был удалён спустя пяти проведённых минут на площадке. Брукс ударил в паховую область центрового «Индианы» Даниэля Тайса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» он принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.