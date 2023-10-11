Паоло Банкеро мощно поставил сверху, спокойно обойдя Зайона Уильямсона

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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт — 64:59 в пользу хозяев.

Тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро стал автором эффектного момента, совершив проход в «краску» соперника и поставив сверху с сопротивлением центрового «Нью-Орлеана» Йонаса Валанчюнаса. Примечательно, что форвард хозяев Зайон Уильямсон позволил Банкеро спокойно войти в зону соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне НБА 20-летний Банкеро принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 29,8.