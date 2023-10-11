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Паоло Банкеро мощно поставил сверху, спокойно обойдя Зайона Уильямсона

Паоло Банкеро мощно поставил сверху, спокойно обойдя Зайона Уильямсона
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт — 64:59 в пользу хозяев.

Предсезонка НБА. Турнирная таблица
Предсезонка НБА. Календарь
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 14, Сиброн - 13, Уильямсон - 12, Макколлум - 12, Джонс - 11, Дэниэлс - 10, Lewis - 9, Hawkins - 9, Валанчюнас - 7, Маршалл - 3, Jemison - 3, Лидделл - 2, Nolley II, Robbins, Gates, Альварадо, Нэнс, Murphy, Хилл, Зеллер, Jones
Орландо Мэджик: Картер - 18, Энтони - 13, Банкеро - 12, Фульц - 10, Куин - 9, Вагнер - 9, Howard - 8, Айзек - 7, Битадзе - 7, Саггс - 6, Вагнер - 6, Океке - 5, Скофилд - 5, McClung - 3, Black - 2, Харрис - 2, Хьюстан, Инглс, Харрис, Williams, Уилсон

Тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро стал автором эффектного момента, совершив проход в «краску» соперника и поставив сверху с сопротивлением центрового «Нью-Орлеана» Йонаса Валанчюнаса. Примечательно, что форвард хозяев Зайон Уильямсон позволил Банкеро спокойно войти в зону соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне НБА 20-летний Банкеро принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 29,8.

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