Эдриан Войнаровски рассказал, когда стоит ожидать начала процесса по расширению НБА
Известный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, когда руководство начнёт процесс по расширению НБА.
«Мне сообщили, что когда лига разберётся со всеми переговорами с медиа-корпорациями по поводу предоставления прав на показ и освещение НБА, что произойдёт в течение года, руководство начнёт процесс по расширению НБА.
Вне сомнений, Лас-Вегас и Сиэтл будут одними из главных претендентов на получение своей команды. НБА уже много лет проводит игры в Лас-Вегасе, будь то Летняя лига или предсезонка. Также НБА видит успех организаций в Лас-Вегасе в других лигах.
Расширение уже не за горами. Ожидается, что добавится две новые команды. Но сначала лиге надо разобраться с продажей прав», — заявил Войнаровски на телеканале ESPN.
Джеймс станет владельцем?
Комментарии