Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Лейкерс» попросил Энтони Дэвиса чаще бросать трёхочковые

Главный тренер «Лейкерс» попросил Энтони Дэвиса чаще бросать трёхочковые
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что попросил звёздного форвард Энтони Дэвиса чаще бросать трёхочковые в грядущем сезоне.

«Я хочу, чтобы он, если может, исполнял по шесть попыток дальних бросков за матч. Я знаю, что он не будет так делать, но вдруг он меня удивит. Нужно будет делать три попытки за половину всего лишь. Я бы не давал ему такое задание, если бы не знал, что он может с этим справиться», — приводит слова Хэма ESPN.

В первых предсезонных играх против «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс» Дэвис провёл всего 27 минут на площадке и пока что вписывается в заданный наставником ритм. Бигмен «Лейкерс за две игры сделал шесть попыток трёхочковых, из которых попал три.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Момент с Леброном и Дэвисом:
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис устроили забавный диалог на пресс-конференции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android