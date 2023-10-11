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Стоит ли Энтони Дэвису чаще бросать трёхочковые?

Стоит ли Энтони Дэвису чаще бросать трёхочковые?
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что попросил звёздного форварда Энтони Дэвиса чаще бросать трёхочковые в грядущем сезоне.

«Я хочу, чтобы он, если может, исполнял по шесть попыток дальних бросков за матч. Я знаю, что он не будет так делать, но вдруг он меня удивит. Нужно будет делать три попытки за половину всего лишь. Я не давал бы ему такое задание, если бы не знал, что он может с этим справиться», — приводит слова Хэма ESPN.

Стоит ли прислушаться к призыву тренера Дэвиса? Хотим знать ваше мнение.

В первых предсезонных играх против «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс» Энтони провёл всего 27 минут на площадке и пока что вписывается в заданный наставником ритм. Бигмен «Лейкерс за две игры сделал шесть попыток трёхочковых, из которых попал три.

Заявление Хэма:
Главный тренер «Лейкерс» попросил Энтони Дэвиса чаще бросать трёхочковые
Комментарии
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