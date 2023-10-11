Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дончич высказался о разнице между НБА и европейским баскетболом

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу разницы между НБА и европейским баскетболом.

«Думаю, что в Европе вы больше играете как команда. Очень важны розыгрыши. Ещё одним отличием я назову количество игр — в НБА их не так много», — приводит слова Дончича Legion Hoops.

Напомним, вчера, 10 октября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Даллас Маверикс» и мадридский «Реал». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой испанской команды со счётом 127:123.

Лидер «Далласа» Лука Дончич провёл на площадке менее пяти минут и набрал девять очков. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, предсезонный матч между командами приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.