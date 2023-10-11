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В НБА появился первый штатный арбитр не из Северной Америки

В НБА появился первый штатный арбитр не из Северной Америки
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Арбитр Интэ Хванг стал первым штатным арбитром НБА родом не из Северной Америки.

«Судейство — это своего рода зависимость. После каждой игры ты чувствуешь себя так плохо. Люди кричали на меня. То, что я читал в книге правил, я забывал во время игры. Это было ужасно. Я хотел становиться всё лучше и лучше. Я хочу быть идеальным, но теперь я понял из своих уроков, что мы не можем быть идеальными. Мы можем быть только отличниками», — приводит слова Хванга Ahn Fire Digital.

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