«Я Диллон-злодей». Брукс отреагировал на своё удаление в предсезонном матче

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс дал комментарий по поводу своего удаления в предсезонном матче с «Индианой Пэйсерс» (122:103).

«Как зовут? Как меня зовут? Меня зовут Диллон-злодей», — сказал Брукс после матча.

Отметим, что Брукс стал участником неприятного эпизода, в результате которого баскетболист был удалён спустя пяти проведённых минут на площадке. Брукс ударил в паховую область центрового «Индианы» Даниэля Тайса.

Диллон перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту форвард заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.

Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку: