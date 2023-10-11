Два игрока молодёжной команды «Хапоэль» Тель-Авив были убиты в своём доме

Братья Ифтах и Йонатан Куц, выступающие за молодёжную команду «Хапоэль Тель-Авив», были убиты во время нападения ХАМАС в своём доме в Кфар-Азе вместе с отцом, матерью и сестрой.

Террористы ХАМАС убили несколько семей в своих домах в Кфар-Азе, причём некоторые люди были даже обезглавлены. Официального числа погибших нет, поскольку израильские солдаты продолжают обыскивать дома в этом районе, которые могут быть заминированы, сообщает Reuters.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.