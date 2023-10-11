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Форвард ЦСКА-ДЮБЛ перешёл в «Гран Канарию»

Форвард ЦСКА-ДЮБЛ перешёл в «Гран Канарию»
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Форвард ЦСКА-ДЮБЛ Александр Панасюк стал игроком испанской «Гран Канарии».

Игрок провёл в структуре ЦСКА один сезон: за ЦСКА-ДЮБЛ он играл под руководством Ильи Кузнецова, а параллельно привлекался к соревнованиям за СШОР ЦСКА, где его тренировал Никита Даниленко. Год вышел хорошим: в ДЮБЛ форвард стал чемпионом, а команда спортшколы армейцев заняла третье место, но Саша попал в символическую пятёрку.

Летом Панасюк участвовал в тренировочных сборах национальной команды U16. К нему был интерес от нескольких европейских команд, но выбор в итоге пал на «Гран Канарию». Клуб связался с семьёй в августе и предложил контракт без просмотра — редкое явление для этого уровня, видимо, в «Гранке» действительно увидели в 15-летнем Панасюке серьёзный потенциал. Все документы на руках, осталась формальность — получить испанскую визу.

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