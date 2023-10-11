Звезда средней школы, которой восторгался Леброн Джеймс, может сесть в тюрьму на 28 лет

Звезде средней школы Майки Уильямсу, о котором когда-то восторженно отзывался Леброн Джеймс, грозит 28 лет тюрьмы по обвинению в применении оружия.

Уильямсу предъявлено пять обвинений в нападении с применением оружия и одно обвинение в стрельбе по занятому автомобилю, и если его вина будет доказана по всем пунктам, он может провести до 28 лет в тюрьме.

Как сообщает CBS, злополучная перестрелка произошла 28 марта в его доме в округе Сан-Диего: выстрелы были произведены по отъезжающему от дома автомобилю с пятью пассажирами. К счастью, никто не пострадал, но рядом не было свидетелей, которые могли бы подтвердить, стрелял ли Уильямс из оружия.

Согласно свидетельским показаниям, Уильямса видели только с пистолетом, но не в момент выстрела. Однако свидетели видели, как молодая звезда баскетбола угрожал жертвам, что и побудило их возбудить дело.

«Мы в курсе ситуации и собираем дополнительную информацию», — говорится в заявлении Мемфисского университета.

Сейчас Уильямс посещает онлайновые занятия в Мемфисе и остаётся в составе команды, но имеет ограниченный доступ к командным мероприятиям. Уильямс должен предстать перед судом 24 октября, и его статус в баскетбольной программе Мемфиса будет определён после слушаний.