Игрок НФЛ рассказал, как он обыграл Леброна Джеймса один на один

Экс-игрок НФЛ Чад Очочинко Джонсон рассказал, как он обыграл звёздного баскетболиста Леброна Джеймса в игре один на один.

«У меня есть хорошая история о Леброне, когда он играл за Майами. Мы играли один на один до 21, и я выиграл у него 21:17. Я не стал бы вам врать. Я действительно такой на площадке. Я обыграл Леброна со счётом 21:17. Спросите его. Мы играли на $ 1000. Правда он узнал об этом только после матча. Помню, что он сказал, что я очень быстр», — рассказал Джонсон в интервью Шэннону Шарпу.

Грядущий сезон НБА станет 21-м в карьере именитого форварда. Уже 30 декабря 2023 года ему исполнится 39 лет. После того как Андре Игуодала и Юдонис Хаслем завершили карьеру, Леброн стал самым возрастным игроком НБА. Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.