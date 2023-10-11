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Бывшая баскетболистка ЦСКА возглавит команду WNBA

Бывшая баскетболистка ЦСКА возглавит команду WNBA
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57-летняя бывшая баскетболистка московского ЦСКА и WNBA Тереза Уизерспун завершает работу над соглашением о назначении новым главным тренером команды WNBA «Чикаго Скай», сообщает журналист Шэмс Чарания в социальных сетях.

Уизерспун работала в тренерском штабе «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2020 по 2023 год. В 2021-м она была одним из кандидатов на должность главного тренера команды.

Уизерспун выступала за ЦСКА в сезонах-1994/1995 и 1995/1996. Она выигрывала Олимпиаду и чемпионат мира в составе сборной США. Считается одной из лучших в истории женской НБА.

В 2019 году Уизерспун была введена в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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