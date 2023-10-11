«Люди спорят о том, чего не знают». Леброн — о сравнении Бронни Джеймса с ним в молодости

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встал на защиту своего сына Бронни Джеймса, поддержав позицию неизвестного человека в социальной сети.

Один из пользователей социальной сети заявил:

«Говорить, что Бронни такой же или даже более атлетичный, чем Брон в его возрасте — это не дикость! Он делает крутые вещи при росте 188 см, а не 207 см».

«Именно так! Он точно такой же, как и Бронни, если не прямо там, в его возрасте. Обывателям просто нравится спорить о том, о чём они буквально ничего не знают», — ответил Леброн.

Ранее звёздный баскетболист высказался о состоянии своего старшего сына:

«Бронни чувствует себя очень хорошо. Он начал процесс реабилитации, чтобы вернуться на паркет в этом сезоне вместе со своими товарищами по команде в USC. Успешная операция, которую он перенёс… он на подъёме. Этим летом наша семья переживает много эмоций, но самое лучшее, что у нас есть, — это мы у друг друга».