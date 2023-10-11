Гарнетт назвал действующую суперзвезду НБА, про которую «все забыли»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу одного из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавай — одна из суперзвёзд, про которую все забыли, он как Рой Джонс-младший. Мы забыли, как чертовски хорош Кавай. Потому что Кавай один из лучших игроков в лиге.

Когда он в строю, он в одном ряду с Кевином Дюрантом и Леброном Джеймсом. Он входит в пятёрку лучших игроков лиги. Я хочу, чтобы Кавай и Пол Джордж вернулись и навели порядок. Берегитесь Кавая и Пола Джорджа в этом сезоне. Думаю, что они разбудят лигу», – написал Гарнетт в социальных сетях.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.