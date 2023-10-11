Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер — Париж. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гарнетт назвал действующую суперзвезду НБА, про которую «все забыли»

Гарнетт назвал действующую суперзвезду НБА, про которую «все забыли»
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу одного из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавай — одна из суперзвёзд, про которую все забыли, он как Рой Джонс-младший. Мы забыли, как чертовски хорош Кавай. Потому что Кавай один из лучших игроков в лиге.

Когда он в строю, он в одном ряду с Кевином Дюрантом и Леброном Джеймсом. Он входит в пятёрку лучших игроков лиги. Я хочу, чтобы Кавай и Пол Джордж вернулись и навели порядок. Берегитесь Кавая и Пола Джорджа в этом сезоне. Думаю, что они разбудят лигу», – написал Гарнетт в социальных сетях.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android