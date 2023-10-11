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Споэльстра: Адебайо — лучший защитник в НБА

Споэльстра: Адебайо — лучший защитник в НБА
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу результатов голосования среди менеджеров НБА по поводу того, кто является лучшим игроком в защите.

Споэльстра возмущён тем, что один из лидеров его команды Бэм Адебайо не набрал ни одного голоса.

«Это просто невероятно для меня. Я считаю Бэма лучшим защитником в лиге и просто не могу понять, почему его не признают за то, насколько он полезен на этой стороне площадки. Так что ему просто придётся доказывать это снова и делать это в этом году, пока все не заметят.

Это хорошая награда, на которую можно претендовать. Многие награды, как мне кажется, потенциально могут помешать победе. Я думаю, что эта награда — отличная, и я не думаю, что он собирается от чего-то отстраняться. Он просто должен быть таким, какой он есть, делать то, что он делает, и просто быть динамичной силой на площадке. Рано или поздно он получит признание за это, и надеюсь, что в этом году у нас будет отличная защита и он будет вести нас за собой на этом участке площадки», — приводит слова Споэльстры Fadeaway World.

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