Карл-Энтони Таунс — о том, что он лучший «стрелок» среди бигменов: цифры не лгут

Звёздный центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс объяснил, почему он является лучшим «стрелком» среди всех бигменов.

«Женщины лгут. Мужчины лгут. Цифры — нет. Я считаю, что многого добился. Мне очень повезло с такими людьми, как Дирк Новицки, и с теми, кто сделал возможной мою сегодняшнюю версию себя», — сказал Таунс в беседе с Зионом Олоджеде из Complex.

Несмотря на позицию центрового и рост в 211 см, Таунс является отличным бросающим игроком. За свою карьеру он исполняет трёхочковые с эффективностью в 39% на 4,2 попытки в среднем за игру.

Таунс является лидером лиги среди центровых по общему количеству дальних попаданий за карьеру — 839. Он опережает Брука Лопеса, Николу Йокича, Николу Вучевича и Эла Хорфорда, хотя провёл меньшее количество игр.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо: