Холмгрен не набрал ни одного очка в предсезонном матче, когда его опекал Вембаньяма

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, выбранный под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года, не смог набрать ни одного очка в предсезонном матче с «Сан-Антонио Спёрс» в те минуты, когда против него защищался первый номер драфта этого года Виктор Вембаньяма, сообщает Legion Hoops на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Какой странный пост, ахах», — прокомментировал данную статистику одноклубник Холмгрена Джош Гидди.

Матч завершился победой «Оклахомы» со счётом 122:121. Самым результативным игроком встречи стал именно Чет Холмгрен, который был очень близок к дабл-даблу: 21 очко и девять подборов. Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком своей команды, набрав 20 очков и сделав пять подборов.

Напомним, Холмгрен пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, поэтому в предстоящем сезоне он, как и Вембаньяма, сможет претендовать на награду новичку года.