Клэй Томпсон — об истекающем контракте: было бы сложно представить себя в другой форме

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что отсутствие предложения нового контракта не будет отвлекать его по ходу сезона.

«Этого не произойдёт. Тот факт, что я начинаю свой 13-й сезон, уже делает меня спокойным. Конечно, я заработал деньги, я смог позаботиться о своей семье, о себе, о людях, которых я люблю. Но когда я начал играть, я ни разу не думал, что баскетбол нужен для того, чтобы стать богатым и знаменитым. Никогда не играл с такими мыслями.

Я играл в баскетбол, потому что играл мой отец. Я боготворил его. Я просто хотел заниматься тем, что мне нравится, и зарабатывать на жизнь. Это был баскетбол. Тот факт, что я делаю это 13-й сезон подряд, просто потрясающий.

Я знаю, что если я просто буду выполнять свою работу, буду в форме и буду показывать свой самый высокий уровень, я смогу зарабатывать деньги в этой лиге ещё долгое время. Так что я не беспокоюсь об этом. Очевидно, вы хотите максимально использовать возможности спортсмена. Но я не позволю этому отвлекать меня от победы в чемпионате. Когда ты побеждаешь, обо всём остальном позаботятся.

Я бы не хотел никуда уходить. Играть за одну франшизу — это так редко. В любом виде спорта. Футбол. Бейсбол. Баскетбол. Играть за один клуб – безумие. Это действительно легендарная вещь. Посмотрите на то, что сделал Юдонис Хаслем. Его почитают в Майами. Он местный герой. Это то, чем я дорожу. Путешествуя по стране, по всему миру, я видел, как люди гордятся «Уорриорз». И я был здесь до того, как мы стали чемпионами, так что в каком-то смысле это наше детище. Вы хотите пережить это. Мне просто повезло стать частью этой франшизы. Мне было бы сложно представить себя в другой форме», — приводит слова Томпсона The Athletic.

Действующий контракт Томпсона истечёт в конце сезона-2023/2024.