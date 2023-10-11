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Дэмьен Лиллард — об игре Янниса Адетокунбо: кажется, будто он применил чит-код

Дэмьен Лиллард — об игре Янниса Адетокунбо: кажется, будто он применил чит-код
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Новоиспечённый звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался о новом партнёре по команде, звёздном форварде Яннисе Адетокунбо.

«Я подбросил мяч, а он так легко поймал его в воздухе, развернулся и двумя руками вколотил сверху. Я никогда не играл ни с кем, кто способен на такие вещи. Кажется, будто он применил чит-код в игре.

На данном этапе моей карьеры я хочу побеждать. Мне нужен шанс на победу в чемпионате, поэтому здорово, когда рядом есть такой доминирующий парень, как он. Он двукратный MVP, лучший защитник года, выиграл чемпионат, он тоже хочет побеждать. Я думаю, что мы очень близки по духу, когда дело касается того, чтобы быть товарищем по команде, быть бескорыстным и просто делать всё, что необходимо для победы команды», — приводит слова Лилларда The Athletic.

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