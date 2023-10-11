Центровой «Пармы» Халтурин: переход из молодёжки и Суперлиги в Единую лигу стал тяжёлым

21-летний центровой «Пармы» Дмитрий Халтурин рассказал об адаптации в новой команде.

Как оказался в «Парме»? Переход оказался достаточно неожиданным. Предложение поступило уже на исходе трансферного окна. Разумеется, сразу ухватился за эту идею, потому что очень приятно, что руководство такого сильного клуба оценило меня по игре в молодёжке и Суперлиге. После перехода испытал только положительные эмоции. Буду работать на максимум, убеждая всех вокруг, что я достоин этого не самого маленького трёхлетнего контракта.

Ожидания от сезона самые оптимистичные. Когда я пришёл в августе в команду, мне было тяжело адаптироваться к новым скоростям и новым партнёрам, много суетился, не мог нащупать свою игру, потому что переход из молодёжки и Суперлиги в Единую лигу стал очень тяжёлым для меня. Когда столкнулся с контактом и сопротивлением легионеров и более опытных игроков, конечно, были некоторые проблемы. Но потом тренер сказал, что от меня сейчас слишком многого не ждут, мне очень чётко обозначили приоритеты, по которым я должен работать. Просили делать свой минимум, то, что у меня получается.

Чувствую, что от игры к игре я прибавляю и становлюсь более уверенным на площадке. Тренер меня всё чаще задействует в ротации. Я не собираюсь останавливаться на этом, хочу, чтобы в этом сезоне обо мне говорили во всех командах и, возможно, даже позвали бы на Матч звёзд.

Если мы сможем выйти в плей-офф и попасть в топ-6, а я буду частью команды, это будет что-то безумное для меня, я буду собой очень доволен.

Работа с Пашутиным? Впечатления невероятные. Я работал со многими тренерами в Суперлиге и молодёжке, в том числе и с иностранцами. Когда переходил в «Парму» были опасения, что за каждую ошибку будут давать по одному месту, прессовать, но когда начались первые тренировки, я даже не поверил, что тренер настолько спокойно себя ведёт. Тренер понимал, что я хочу себя проявить, поэтому никакой ругани и агрессии даже после моих ошибок не было. Наши отношения абсолютно профессиональные. Стараюсь делать, всё что он говорит на максимум», — сказал Халтурин в интервью «Арене спорта».