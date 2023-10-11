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Бронни Джеймс признался, что у него 1089 непрочитанных сообщений

Бронни Джеймс признался, что у него 1089 непрочитанных сообщений
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Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в медиадне. Бронни и его партнёры по команде участвовали в шуточной викторине, одним из вопросов которой было количество непрочитанных сообщений.

«1089», — сказал Бронни Джеймс в видео, опубликованном на странице мужской баскетбольной команды Университета Южной Калифорнии в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Недавно стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

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