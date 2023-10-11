Матч с «Пармой» станет кульминацией празднования 100-летнего юбилея ЦСКА

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Матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА на своей площадке встретится с «Пармой» 15 октября, станет кульминацией празднования столетнего юбилея армейцев. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

Московская команда выйдет на матч в специальном комплекте формы. Среди болельщиков будет разыграно множество призов, а после игры пройдёт автограф-сессия легенд армейского клуба: Сергея Тараканова и Андрея Кириленко.

Подопечные Эмила Райковича возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. Армейцы обыграли МБА (76:72), «Енисей» (73:64) и «Зенит» (80:76).

«Парма» в своём первом матче в текущем сезоне одержала выездную победу над «Локомотивом-Кубань» (87:85 — после овертайма), а затем на своей площадке уступила «Нижнему Новгороду» (61:67).