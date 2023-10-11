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Руди Фернандес не поможет «Реалу» в матче Евролиги с «Анадолу Эфес»

Форвард мадридского «Реала» Руди Фернандес не поехал с командой в Стамбул на игру 2-го тура Евролиги с «Анадолу Эфес», сообщает Basket News.

По информации источника, ветеран испытывает дискомфорт в районе голеностопа. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

В матче 1-го тура Евролиги «Реал» одержал выездную победу над «Басконией» (79:77). Руди Фернандес не набрал в том матче ни одного очка, но отметился тремя подборами и четырьмя результативными передачами.

«Анадолу Эфес» в 1-м туре в гостях уступил «Барселоне» (74:91).

Матч «Анадолу Эфес» — «Реал» пройдёт в Стамбуле в четверг, 12 октября.

Напомним, мадридский «Реал» является действующим победителем Евролиги. В финале прошлого сезона испанский клуб переиграл греческий «Олимпиакос» (79:78).