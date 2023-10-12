«Шарлотт» отказался от Кая Джонса

Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Митч Купчак заявил, что клуб отказался от услуг центрового Кая Джонса, сообщает ESPN. Багамец был выбран «шершнями» на драфте-2021 в первом раунде под общим 19-м номером.

На этой неделе Джонс написал в соцсети X (ранее Twitter), что запросил у клуба обмен. В тот момент «Хорнетс» отказались комментировать сообщение игрока.

Ранее в «Шарлотт» объявили, что Джонс не будет принимать участие в тренировочном лагере команды по личным причинам. До этого игрок странно вёл себя в социальных сетях: бессвязно говорил во время одного из стримов, а также критиковал одноклубников.

За карьеру Джонс провёл за «Хорнетс» 67 матчей, в которых в среднем набирал 2,7 очка и делал 2 подбора.