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«Он придумывает всякую ерунду на ходу». Защитник «Клипперс» Мэнн — о Поле Джордже

«Он придумывает всякую ерунду на ходу». Защитник «Клипперс» Мэнн — о Поле Джордже
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн высказался по поводу звёздного одноклубника, лёгкого форварда Пола Джорджа, сравнив его со звёздным разыгрывающим «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом.

«Когда Пол Джордж включается на все 100%, то он иногда походит на Кайри Ирвинга. Он придумывает всякую ерунду на ходу», — заявил Мэнн во время подкаста Tidal League.

Отметим, что регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.

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