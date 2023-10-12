Экс-владелец «Филадельфии» отреагировал на конфликт Джеймса Хардена с руководством клуба

Бывший владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Майкл Рубин поделился мнением по поводу ситуации звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена в «Филадельфии».

«Этого бы не произошло [если бы я оставался владельцем]. Джеймс — для меня семья. Этот момент [со скандалом] разбивает мне сердце. С этим делом просто не справились должным образом, как по мне. Нет никого, кто хотел бы выиграть чемпионат больше, чем Джеймс Харден», — заявил Рубин во время подкаста Патрика Беверли.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: