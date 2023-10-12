Был выдан ордер на арест Майлза Бриджеса, который нарушил запретительный приказ

Стало известно, что был выдан ордер на арест форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса за нарушение запретительного приказа. Выяснилось, что игрок разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей девушки.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.

Весь предыдущий сезон Майлз пропустил. Также ему было предписано пропустить первые 10 матчей следующего. Баскетболист минувшим летом подписал квалификационное предложение с «Шарлотт».