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Леброн Джеймс вместе с Мавериком Картером опубликовал сообщение в поддержку Израиля

Леброн Джеймс вместе с Мавериком Картером опубликовал сообщение в поддержку Израиля
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим другом бизнесменом Мавериком Картером опубликовали обращение в поддержку Израиля.

«Катастрофа, происходящая в Израиля, трагична и абсолютно неприемлема. Убийства и насилие, осуществляемые ХАМАСом, в сторону невинных граждан — является терроризмом». Семья компании SpringHill (основателями которой являются Джеймс и Картер. — Прим. «Чемпионат») выражает глубокое соболезнование Израилю и еврейскому сообществу.

Мы молимся за то, чтобы в регионе установился мир и продолжаем работать над тем, чтобы бороться с ненавистью во всех её формах. Мы все должны работать над тем, чтобы эта трагедия не вызвала ещё больше ненависти, расизма и антисемитизма», — говорится в официальном заявлении.

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