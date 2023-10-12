Леброн Джеймс вместе с Мавериком Картером опубликовал сообщение в поддержку Израиля

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим другом бизнесменом Мавериком Картером опубликовали обращение в поддержку Израиля.

«Катастрофа, происходящая в Израиля, трагична и абсолютно неприемлема. Убийства и насилие, осуществляемые ХАМАСом, в сторону невинных граждан — является терроризмом». Семья компании SpringHill (основателями которой являются Джеймс и Картер. — Прим. «Чемпионат») выражает глубокое соболезнование Израилю и еврейскому сообществу.

Мы молимся за то, чтобы в регионе установился мир и продолжаем работать над тем, чтобы бороться с ненавистью во всех её формах. Мы все должны работать над тем, чтобы эта трагедия не вызвала ещё больше ненависти, расизма и антисемитизма», — говорится в официальном заявлении.