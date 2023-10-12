Ирвинг отреагировал на то, что ESPN поместил его на 34-е место в топе лучших игроков НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказал своё равнодушие по поводу того, что крупное американское спортивное медиа ESPN в своём топе игроков НБА поместила баскетболиста на 34-е место.

«Кому вообще есть чёртово дело до всего этого. Мне вот никогда не будет интересно это всё. Подобные топы не имеют никакого значения в лиге, тем более от ESPN или подобных платформ. Большинство аналитиков не являются компетентными на мой взгляд, я не уважаю ни их, ни их мнение», — написал Ирвинг в социальной сети.

Среди игроков, которых поставил ESPN выше Ирвинга, есть баскетболисты с куда меньшими заслугами: Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») и прочие.