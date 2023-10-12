Результаты предсезонки: «Бостон» одолел «Филадельфию», а «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»

Сегодня, 12 октября, прошли два в рамках предсезонки к старту НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 112:101. Самым результативным игроком встречи стал новоиспечённый форвард «Филадельфии» Келли Убре. На его счету сегодня 18 очков. В составе «кельтов» стоит выделить украинского защитника Святослава Михайлюка, отличившегося 15 очками и шестью подборами, а также разыгрывающего Пэйтона Притчарда — 17 очков.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Сакраменто Кингз» со счётом 109:101. Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл — 21 очко и восемь результативных передач. В составе «Сакраменто» стоит выделить прошлогоднего участника Матча всех звёзд ДеАарона Фокса. Сегодня на его счету 18 очков и пять ассистов. Лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис участия в игре не принимали.
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