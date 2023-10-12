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Результаты предсезонки: «Бостон» одолел «Филадельфию», а «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»

Результаты предсезонки: «Бостон» одолел «Филадельфию», а «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»
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Сегодня, 12 октября, прошли два в рамках предсезонки к старту НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица

«Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 112:101. Самым результативным игроком встречи стал новоиспечённый форвард «Филадельфии» Келли Убре. На его счету сегодня 18 очков. В составе «кельтов» стоит выделить украинского защитника Святослава Михайлюка, отличившегося 15 очками и шестью подборами, а также разыгрывающего Пэйтона Притчарда — 17 очков.

НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Макси - 17, Мелтон - 10, Спрингер - 10, Рид - 10, Харрис - 9, Грин - 8, Smith - 6, Council - 4, Беверли - 4, Дюк - 3, Петрушев - 2, Харден, Харрелл, Бамба, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз, Смарт
Бостон Селтикс: Притчард - 17, Хозер - 15, Михайлюк - 15, Холидэй - 11, Порзингис - 11, Уайт - 11, Кета - 10, Хорфорд - 9, Габриэль - 4, Корнет - 3, Дэвисон - 2, Стивенс - 2, Бриссетт - 1, Walsh - 1, Тейтум, Браун, Steward, Бэнтон

«Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Сакраменто Кингз» со счётом 109:101. Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл — 21 очко и восемь результативных передач. В составе «Сакраменто» стоит выделить прошлогоднего участника Матча всех звёзд ДеАарона Фокса. Сегодня на его счету 18 очков и пять ассистов. Лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис участия в игре не принимали.

НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
12 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 21, Винсент - 18, Принс - 13, Хатимура - 13, Вуд - 13, Кристи - 7, Lewis - 7, Хэйс - 5, Hood-Schifino - 4, Castleton - 4, Fudge - 4, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Ривз, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon, Hodge
Сакраменто Кингз: Фокс - 18, Барнс - 15, Duarte - 10, Сабонис - 10, Макги - 8, Везенков - 7, Монк - 6, Edwards - 5, Лайлз - 5, Ford - 4, Хаертер - 3, Митчелл - 3, Jones - 3, Slawson - 2, Лень - 2, Comanche, Мюррэй, Эллис, Бертон, Ноуэлл
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