Журналист The Ringer сравнил противостояние Вембаньямы и Холмгрена с Гарнеттом и Данканом

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме и центровом «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене.

«Это не совсем похоже на повторение противостояния Тима Данкана и Кевина Гарнетта. Это похоже на битву эволюционного Кевина Гарнетта и эволюционного Тима Данкана», — заявил О'Коннор в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.

Отметим, что последний матч между «Сан-Антонио» и «Оклахомой» завершился победой «Тандер» — 122:121. Самым результативным игроком встречи стал именно Чет Холмгрен, который был очень близок к дабл-даблу: 21 очко и девять подборов.

Виктор Вембаньяма, в свою очередь, стал самым результативным игроком своей команды, набрав 20 очков и сделав пять подборов. Примечательно, что в той встрече Холмгрен не набрал ни одного очка в предсезонном матче, когда его опекал Вембаньяма.