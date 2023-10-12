Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альба — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист The Ringer сравнил противостояние Вембаньямы и Холмгрена с Гарнеттом и Данканом

Журналист The Ringer сравнил противостояние Вембаньямы и Холмгрена с Гарнеттом и Данканом
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме и центровом «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене.

«Это не совсем похоже на повторение противостояния Тима Данкана и Кевина Гарнетта. Это похоже на битву эволюционного Кевина Гарнетта и эволюционного Тима Данкана», — заявил О'Коннор в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.

Отметим, что последний матч между «Сан-Антонио» и «Оклахомой» завершился победой «Тандер» — 122:121. Самым результативным игроком встречи стал именно Чет Холмгрен, который был очень близок к дабл-даблу: 21 очко и девять подборов.

Виктор Вембаньяма, в свою очередь, стал самым результативным игроком своей команды, набрав 20 очков и сделав пять подборов. Примечательно, что в той встрече Холмгрен не набрал ни одного очка в предсезонном матче, когда его опекал Вембаньяма.

Момент с участием новичков:
Видео
Виктор Вембаньяма уронил Чета Холмгрена на паркет и набрал два очка с фолом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android