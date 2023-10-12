Гилберт Аренас рассказал, что должен делать Зайон Уильямсон в предстоящем сезоне

Двукратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Уильямсон будет участвовать в гонке за звание MVP.

Ты должен понимать, что всё дело в твоём теле. Поэтому ты должен сосредоточиться на том, что ты делаешь в этом сезоне, верно? Во время сезона. Есть питьё, есть диета, есть количество сока, есть стретчинг. Достаточно ли ты отдыхаешь, делаешь ли массаж.

Ты должны быть в зале за два часа до тренировки, чтобы проанализировать всё, что тебе нужно для неё. Ты приезжаешь на арену за два-три часа на игру в семь вечера, чтобы убедиться, что твоё тело готово, убедиться, что ты правильно поел, ты должен сделать всё это для этого сезона, чтобы быть уверенным, что ты продержишься весь год. Ты должен относиться к этому как к настоящей работе с девяти до пяти», — приводит слова Аренаса Sportskeeda.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: