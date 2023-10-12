Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На предсезонном матче «Майами» висел баннер с надписью «Нам не нужен Лиллард»

На предсезонном матче «Майами» висел баннер с надписью «Нам не нужен Лиллард»
Комментарии

Во время предсезонного матча НБА между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс» один из болельщиков домашней команды вывесил баннер, который гласил о том, что действующим финалистам чемпионата не требуется помощь разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Нам не нужен Дэмьен Лиллард. Я верю в «Майами», я верю в Хирроу и во всю остальную команду», — написано на баннере.

По сообщениям разных инсайдеров, «Майами» хотел обменять Хирроу в рамках сделки по приобретению звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался не заинтересован в ещё одном молодом защитнике в команде и отправил Лилларда в «Милуоки Бакс».

В минувшем сезоне Тайлер в среднем набирал 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android