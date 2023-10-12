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Автор биографии Джордана принял участие в съёмках фильма о Леброне Джеймсе

Автор биографии Джордана принял участие в съёмках фильма о Леброне Джеймсе
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Автор биографии Майкла Джордана Роланд Лэзенби рассказал о том, что он работал над документальным фильмом о Леброне Джеймсе.

«Я работал над документальным фильмом о Леброне. В нём много рассказывается об Акроне, его школе и приходе в НБА. Это фильм о парне, который тесно сотрудничал со своей семьёй. Они собираются начать съёмки в следующем месяце, в ноябре, и уже провели все предварительные интервью. Это было очень увлекательно. У меня есть к этому интерес», — приводит слова Лэзенби Sportskeeda.

Грядущий сезон НБА станет 21-м в карьере именитого форварда. Уже 30 декабря 2023 года ему исполнится 39 лет. После того как Андре Игуодала и Юдонис Хаслем завершили карьеру, Леброн стал самым возрастным игроком НБА. Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

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