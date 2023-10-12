Томпсон: мои трудности в последние годы были немного переоценены

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу проблем, с которыми он столкнулся за последние годы.

«Я думаю, что мои трудности в последние годы были немного переоценены. Микроскоп на нашей команде сейчас просто безумен. Нужно смириться с этим. Временами я не очень хорошо бросал. Я человек. Но знаете что? Я всё равно лидирую в лиге по количеству реализованных трёхочковых бросков и попадаю 41%. Это безумие. Более 300 попаданий. Я не собираюсь преуменьшать свои заслуги. Я знаю, насколько это невероятно. Сделать это после травм — это дорогого стоит», — приводит слова Томпсона Bleacher Report.

Действующий контракт Томпсона истечёт в конце сезона-2023/2024.