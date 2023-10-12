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Тейтум поставил себя на первое место по навыкам в НБА

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум составил топ-5 самых сильных по навыкам игроков в НБА на данный момент.

Топ-5 от Тейтума:

1. Джейсон Тейтум.

2. Кайри Ирвинг.

3. Кевин Дюрант.

4. Пол Джордж.

5. Девин Букер.

Джейсон Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

Ранее чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс заявил, что Джейсон Тейтум входит в пятёрку лучших игроков лиги.