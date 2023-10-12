Экс-игрок НБА объяснил, почему Пол Пирс был лучшим игроком НБА в 2008 году

Бывший игрок НБА Райан Холлинс объяснил, почему знаменитый баскетболист Пол Пирс должен считаться лучшим игроком 2008 года.

«В клатче Пол Пирс затмил Коби Брайанта. Люди не понимают, что Пол Пирс был, возможно, лучшим игроком планеты в том году. На Пола действительно смотрели необъективно, потому что у него было так много посредственных лет, пока не появились Кевин Гарнетт и эти ребята», — приводит слова Холлинса NBA Central.

45-летний Пол Пирс является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года. В том же сезоне он был признан самым ценным игроком финальной серии. Также Пирс неоднократно принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Американский баскетболист завершил карьеру в 2017 году.