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Дрэймонд Грин назвал условие для борьбы за титул

Дрэймонд Грин назвал условие для борьбы за титул
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Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, в каком случае его команда будет бороться за победу в чемпионате в этом сезоне.

«Борьба за титул? Ключ к тому, чтобы это произошло, — это всеобщая поддержка друг друга. Если все будут участвовать, а я не сомневаюсь, что все будут участвовать, то я думаю, что у нас есть всё для того, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Грина Dubs Talk.

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.

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